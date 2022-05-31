Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu - Haberler

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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında Sungur FK, karşılaştığı 1966 Turanspor'u 8-3 mağlup etti.

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında Sungur FK, karşılaştığı 1966 Turanspor'u 8-3 mağlup etti.

Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Bekir Kahraman xx, Sema Çetin xx

1966 Turanspor: Mustafa Uğuş x, Ömer Tiryaki x, Tarık Tiryaki x, Samet Sarıçiçek x, Furkan Tağ x, Mustafa Yıldırım x, Melik Yıldırım xxx, İldiren Kağan Tüfek x, Ener Batar xxx, Muhiddin Bahar x, Furkan Bakıcı x

Sungur FK: Mehmet Can Keser xx, Mehmet Kurtuluş xx, Mehmet Fatih Sönmez xxx, Sait Mert Akgöz xx, Erdin Kaynar xx, Erhan Vurdem xx, Emircan Yıldırım xxx, Emre Ulu xxx, Mehmet Kıraç xxx, M. Ali Öncü xxx, Murat Kıraç xx

Goller: Melik Yıldırım (3) (1966 Turanspor) Emircan Yıldırım (pen), Mehmet Ali Öncü (3), Halil Aladağ (2), Cengiz Eşme (2) (Sungur FK) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Yıldırım Rıza Öztürk Erkilet Kayseri Spor Haberler

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