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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında Sungurspor ile Cuma Uluçay Talasspor karşılaştı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında Sungurspor ile Cuma Uluçay Talasspor karşılaştı. 3 puanı alan taraf 2 gol atan Sungurspor oldu.

Stat: Argıncık 2 nolu

Hakemler: Ahmet Çıtak xx, İbrahim Çolak xx, Bekir Kahraman xx

Sungurspor: Mehmet Can Keser xxx, Emircan Yıldırım xx, Mehmet Sönmez xxx, Sait Mert Akgöz xx, Erdin Kaynar xxx, Erhan Vurdem xx, Cengiz Eşme xxx, Emre Ulu xxx (Dk. 80 Mehmet Kıraç xx), Halil Aladağ xxx, Ali Öncü xx, Murat Kıraç xx

Cuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir x, Serkan Sönmez x, Kemal Kargın xx, Furkan Şanlı xx, Enes Güler x, Ünal Narinç xx, Şahin Boz x, Hasan Yazgan xx, Erdem Temir x (Dk. 68 Paşacan Demirkaya x), Hüseyin Saltık x, Onur Recep Çopur x (Dk. 68 Muhammet Turp x)

Goller: Halil Aladağ Dk. 83, Cengiz Eşme Dk.87 (Sungurspor)

Kırmızı Kartlar: Kemal Kargın Dk. 89, Yavuz Özbey (maç sonu) (Cuma Uluçay Talasspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Çolak, Ahmet Çıtak, Kayseri, Cuma, Spor, Haberler

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