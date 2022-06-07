Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Cırgalanspor: 5 Yahyalı Gençlerbirliği: 6 - Haberler

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Cırgalanspor: 5 Yahyalı Gençlerbirliği: 6 Kayseri 1. Amatör Küme A grubunda haftanın en gollü maçında Yahyalı Gençlerbirliği deplasmanda Cırgalanspor'u 6-5 mağlup etti. Kayseri 1. Amatör Küme A grubunda haftanın en gollü maçında Yahyalı Gençlerbirliği deplasmanda Cırgalanspor'u 6-5 mağlup etti. Stat: Erkilet Stadı Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Yakup Aksoy, İbrahim Bayram Cırgalanspor: Ömürhan Toprak, Buğra Yaman, Ali Çevikli, Kadir Çetelek, Ferhat Sönmez, Uğur Kaya, Furkan Demirbozan, Ufuk Biçer, Emirhan Yılmaz, Tugay Karatekin, Mert Acar Yahyalı Gençlerbirliği: Buğra Türk, Enes Seyis, Oktay Genç Ali Eren Güçlü, Mirkan Yıldırım, Hasan Oflaz, Hasan Akkuş, Mehmetcan Yener, Ramazan Tayyip, Emrah Kaplangiray, Selçuk Cömert Goller: Emirhan Yılmaz dk.55, Abdullah Oflaz (kendi kalesine) dk.68, Ufuk Biçer dk.73, Mirkan Yıldırım (kendi kalesine) dk.76, Furkan Demirbozan dk.90+4 (Cırgalanspor), Selçuk Cömert dk.2, 35 ve 41, Ali Eren Güçlü dk.7, Emrah Kaplangiray dk.76 ve 90+2 (Yahyalı Gençlerbirliği) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlerbirliği Ali Eren Kayseri Yahyalı Spor Haberler

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