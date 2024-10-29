Üye Girişi
Haberler

Kayseri 1. Amatör Küme 4. Hafta Maçları Geride Kaldı

Kayseri 1. Amatör Küme 4. Hafta Maçları Geride Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme'de 4. hafta maçları oynandı ve takımlar toplam 31 gol attı. Gaziosmanpaşaspor ile Döğergücü, gruplarında liderliği ele geçirdi. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de 4. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 4. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 31 kez gol sevinci yaşadı.

A Grubu'nda Gaziosmanpaşaspor ve B Grubu'nda Döğergücü gruplarında yeni lider takımlar oldular. Her geçen hafta heyecanın arttığı Kayseri 1. Amatör Küme 4. haftada 1 maçta kazanan çıkmadı. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 4. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

"Kalespor 2-3 Gaziosmanpaşaspor

Döğergücü FK 3-0 Kayseri Ömürspor

Kocasinan Yemlihaspor 2-1 Belsinspor

Talas Anayurt 3-1 İncesu Gençlik

Gültepespor 2-2 Yeni Erciyesspor

Güneşspor 3-2 Sindelhöyükspor

Anadolu Yıldızları 3-2 Sosun Birlikspor

Sarız Anadoluspor 0-1 Kayseri Futbol Academy

Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Ülküspor

Buğdaylıspor 3-0 Akkışlaspor (Hükmen)." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziosmanpaşaspor kayseri Futbol Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu

Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor

Atamızın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler
Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Vatandaşa peynir diye neler yedirmiş neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı? ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.