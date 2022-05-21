Kayseri 1. Amatör Futbol: Argıncıkspor: 8 Sarız Anadoluspor: 0 - Haberler

Kayseri 1. Amatör Futbol: Argıncıkspor: 8 Sarız Anadoluspor: 0
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Kayseri Birinci Amatör Küme C Grubunda Argıncıkspor ile Sarız Anadoluspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Birinci Amatör Küme C Grubunda Argıncıkspor ile Sarız Anadoluspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Argıncıkspor 8-0 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim İmrağ xx, Selahattin Ak xx, Nusret Yıldırım xx
Argıncıkspor: Kemal Çelik xx, Kaan Aşık xx, Sedat Kurt xxx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Tahir Can Çeçen xx, (Mustafa Şafak x dk.60), Menduh Çökük xxx, Resul Yıldırım xxx, (Osman Koş x dk.70), Mesut Dalkıran xx, (Türker x dk.70), Bahattin Baydemir xx, Yunus Emre Mert xxx, (Mehmet Gençoğlu x dk.60), Hacı Mert Cingöz xx, (Bahri Gören x dk.70)
Sarız Anadoluspor: Ömer Aktosun x, Mehmet Yavaş x, Yunus Özdemir x, Emre Yolcu x, Berkant Ateş x, (Ergen x dk.65), Burhan Fikir x, Fatih Aslan x, Eren Alkan x, A.Kerim Akbulut x, (Dk.46 Mustafa x dk.46), Mahmut Alan x, Murat Gün x, (Süleyman x dk.46)
Goller: Resul Yıldırım dk.9-23,30 ve 68, Menduh Çökük 37-63, Yunus Emre Mert dk.48, Tahir Can Çeçen dk.54 (Argıncıkspor) - KAYSERİ