Kaymakam Maslak, atletizmde dereceye giren sporcuları ağırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Maslak, atletizmde dereceye giren sporcuları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kaymakam Maslak, atletizmde dereceye giren sporcuları ağırladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, okul sporları atletizm Türkiye finallerine katılarak başarı ile dönen öğrenciler Kaymakam Mustafa Maslak'ı makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, okul sporları atletizm Türkiye finallerine katılarak başarı ile dönen öğrenciler Kaymakam Mustafa Maslak'ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılan Köyceğiz Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Rüya Ceren Yılmaz, Küçük Kızlar 800m yarışmasında 2.37 derecesi ile Türkiye 3.sü, uzun atlama yarışmasında Elif Duru Orhan 4.46 derecesi ile Türkiye 3.'sü, 5*60 bayrak yarışında Fatmanur Müzeyyen Ayhan, İrem Naz Çakır, Şu Kavin Çakar ve Elif Duru Orhan'dan oluşan Bayrak Takımı Türkiye 2.'si olarak ilçeye büyük bir mutluluk yaşattı. Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılarak dereceye giren başarılı öğrenciler, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı ziyaret ettiler. Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Atatürk Ortaokulu Müdürü Hakan Güven ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen öğrencilere eşlik etti. Kaymakam Maslak öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Köyceğiz Atletizm Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title