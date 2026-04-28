Kaymakam Ateş, Türkiye şampiyonası öncesi sporcuları ağırladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bölge derecesi elde eden Yıldız Kız Dart Takımı, Türkiye Şampiyonası öncesi Kaymakam Ali Ekber Ateş'i ziyaret etti.

2025-2026 dönemi Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Burdur'da gerçekleştirilen Bölge Finallerinde dereceye giren Zafer Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, elde edilen başarıdan dolayı takım sporcularını ve öğretmenlerini tebrik etti. Ateş, 28-30 Nisan tarihleri arasında Muğla'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerinde takıma başarılar dileyerek, Sultanhisar'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti. Bölge finallerinde gösterdikleri performansla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Yıldız Kız Dart Takımı, hazırlıklarını sürdürürken gözünü Muğla'daki finallere çevirdi. - AYDIN

