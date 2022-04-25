Tüm kupalara göz diktiler! Sultanlar Ligi'nde İlk finalist VakıfBank - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm kupalara göz diktiler! Sultanlar Ligi'nde İlk finalist VakıfBank

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Vakıfbank, Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında THY'yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi. Geçtiğimiz hafta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe'yi mağlup edip şampiyon olan VakıfBank, bu kez lig şampiyonluğunu kovalayacak. VakıfBank bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı da kazandı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.

Kaybetmeyi unuttular! Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank

KIRAN KIRANA

VakıfBank setleri 25-16, 28-26 ve 25-21'lik skorlarla kazandı. İkinci sette yaklaşık 1 dakika süren ralli voleybolseverleri mest etti. İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak 18 sayıyla göz doldurdu.

Kaybetmeyi unuttular! Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank

HER YERDE ZİRVE

Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Kupa Voley'i kazanan VakıfBank, bu kez lig için finalde mücadele edecek. Sarı-Siyahlılar, 22 Mayıs'ta da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları, Vakıfbank, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title