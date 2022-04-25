Tüm kupalara göz diktiler! Sultanlar Ligi'nde İlk finalist VakıfBank

VakıfBank, Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.

KIRAN KIRANA

VakıfBank setleri 25-16, 28-26 ve 25-21'lik skorlarla kazandı. İkinci sette yaklaşık 1 dakika süren ralli voleybolseverleri mest etti. İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak 18 sayıyla göz doldurdu.

HER YERDE ZİRVE

Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Kupa Voley'i kazanan VakıfBank, bu kez lig için finalde mücadele edecek. Sarı-Siyahlılar, 22 Mayıs'ta da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile karşılaşacak.