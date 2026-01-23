Haberler

Kayakla Oryantiringde Milli Takım Seçmeleri Refahiye'de yapıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 17 ilden 68 sporcunun katılımıyla başarıyla sona erdi. Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, dondurucu soğuk ve ağır arazi şartlarına rağmen dikkat çekici performanslar sergiledi.

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Yaylası, Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 17 ilden 68 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Zorlu parkurlarda harita ve pusulalarıyla mücadele eden sporcular, hem Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşadı hem de milli takıma seçilme yolunda önemli bir sınav verdi. Dondurucu soğuk ve ağır arazi şartlarına rağmen sporcular, hız ve stratejiyi bir arada kullanarak nefes kesen performanslar sergiledi.

Şampiyona sonunda düzenlenen ödül töreni; Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Sekreteri Bora Göktepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyona katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edildi. - ERZİNCAN

