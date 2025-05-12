Kayakla Atlama Olimpik Takımı, 2025 Yaz Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor
Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Takımı, 2025 yaz sezonu hazırlıkları kapsamında Slovenya'da antrenman kampı yapacak. Milli sporcular ve antrenörler, ilk etapta Kranj ve Planica'da yoğun hazırlık sürecine girecek.
Milli takımın yaz kamp programı kapsamında ilk etap 15-22 Mayıs tarihleri arasında Kranj'daki kayakla atlama rampasında yapılacak. Sporcular ardından 22-30 Mayıs tarihleri arasında Planica'daki dünyaca ünlü kayakla atlama tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek.
Kayakla Atlama Milli Takımı, yaz sezonunun ilk uluslararası sınavını ise 9 Ağustos'ta Fransa'nın Courchevel şehrinde yapılacak yarışlarda verecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor