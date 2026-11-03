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Kavçak, Balıkesirspor'un 1-1'lik beraberliğinde takıma güvenini yineledi

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Kavçak, Balıkesirspor'un 1-1'lik beraberliğinde takıma güvenini yineledi
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Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Bursa Yıldırım SK ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Cem Kavçak, bu sonuca rağmen oyuncularına ve takımın potansiyeline güveninin tam olduğunu belirterek sezon sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Bursa Yıldırım SK ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak, kırmızı-beyazlı ekibe güveninin tam olduğunu vurguladı. Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini, özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını dile getiren teknik patron Kavçak, "Çok net gol pozisyonları ürettik. Bu bölümdeki etkili oyunumuzu sonuçlandırma konusunda daha iyi olabilirdik. Oyuncularımın mücadelesi ve kazanma isteği bizim için çok önemli. Lig uzun bir maraton. Her hafta oyunumuzun üzerine koyarak, aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularıma ve bu takımın potansiyeline güveniyorum. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın da bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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