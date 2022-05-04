"Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" başladı - Haberler

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"Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" başladı

AA - Özgün Tiran - Spor
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'Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri' başladı

Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" Minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" Minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince spor tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda, 450 güreşçi mücadele edecek. Müsabakalar 13 ayrı boyda gerçekleştirilecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz ile başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile 33 başpehlivan mücadele edecek.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşler öncesinde yaptığı konuşmada, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin 97 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Çölgeçen, güreşlerin renkli görüntülere sahne olduğunu kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Spor

Büyükmandıra, Kırklareli, Spor, Haberler

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