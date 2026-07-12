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Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen 32. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde son Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş, Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan oldu. 22'si başpehlivan 486 güreşçinin katıldığı organizasyonda Belediye Başkanı Mehmet Demir, ata sporu heyecanının yaşandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş oldu.

Menteşe Mahallesi'ndeki Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere çeşitli kategorilerde 22'si başpehlivan 486 güreşçi katıldı.

Güreşlerin finalinde rakibi Ali Gürbüz'ü yenen son Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş, başpehlivan oldu.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, organizasyona gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Ata sporu heyecanının Kavaklıdere'de yaşandığını belirten Demir, bu sporun yaşatılmasına katkı sağlayan tüm pehlivanlara, emeği geçenlere ve güreşseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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