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Kauno Zalgiris'ten Beşiktaş'a Tarihi Zafer

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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Kauno Zalgiris'in teknik direktörü Zeljko Sopic, takımıyla gurur duyduğunu belirterek, 'Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum, bugün biz daha iyiydik' dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'te teknik direktör Zeljko Sopic, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sopic, "Bugün harika bir maça imza attık. Biz de ideal on birimizle oynamadık. Takımımla gurur duyuyorum. Sadece taraftarlarımızın değil, bütün ülkenin bizimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Her zaman nasıl savaştığımızı söyledim. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu galibiyet bize bir şey kazandırmaz. Beşiktaş'la aramızda devasa bir evren var ama bugün onları yendik. Bugün biz daha iyiydik." diye konuştu.

Beşiktaş'la aralarında çok büyük bir fark olduğunu aktaran Sopic, kariyerinin en büyük zaferlerinden birini aldığını kaydederek, şunları aktardı:

"Daha büyük bir bütçeye ve biraz daha iyi oyunculara sahipler. Taraftarlarımızın desteklerine bir kez daha teşekkür ederim, muazzamdı. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Aramızda çok büyük bir fark var. Normalde evimizde oynamak bizim için daha kolaydır, ancak onları yenmek istiyorsanız biraz şansınız, üst düzey bir kaleciniz ve sahada her şeyi verecek 11 savaşçınız olmalı."

Kaynak: AA
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