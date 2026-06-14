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Katar'daki Türkler, A Milli Takım'a destek için bir araya geldi

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Katar'ın başkenti Doha'da yaşayan Türk vatandaşları, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynanan maçı bir Türk restoranında toplanarak izledi. Büyükelçi Mustafa Göksu ve Katar Türk Topluluğu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte milli takıma tezahüratlarla destek verildi.

Katar'ın başkenti Doha'da yaşayan Türk vatandaşları, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk karşılaşmayı bir Türk restoranında bir araya gelerek takip etti.

Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla restorana gelen futbolseverler, maçın başlamasıyla birlikte 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na tezahüratlarla destek verdi.

Katar Türk Topluluğu tarafından organize edilen ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun da katıldığı buluşmada vatandaşlar, Türk kahvaltısı eşliğinde milli takımın heyecanına ortak oldu.

Maçın ilk yarısında konuklara hitap eden Büyükelçi Göksu, Katar'da bulunan Türkler olarak A Milli Futbol Takımı'nı yürekten desteklediklerini belirterek, "24 yıl sonra katılabildiğimiz Dünya Kupası'nda şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı, bu destanı hep birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı.

Katar Türk Topluluğu kurucusu Ekrem Doydu da "Katar'da milli duyguyu hep birlikte yaşamaktan ötürü mutluyuz ve bizim çocuklara turnuvada başarılar diliyoruz." dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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