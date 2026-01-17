Haberler

TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 1 Beykoz Anadoluspor: 1

TFF 2. Lig 21. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, ev sahibi olduğu maçta Beykoz Anadoluspor ile 1-1 berabere kaldı. Kastamonuspor'un golünü Erdem Dikbasan atarken, Beykoz Anadoluspor'un eşitliği sağlayan golü Erhan Kara'dan geldi.

Hakemler: Yücel Büyük, Ali Rıza Öztürk, İsmail Ertunç

Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Erdem Reis, Mustafa Arda Kartal (Ahmethan Köse dk. 84), Gürkan Başkan, Batuhan Günaldı (Hasan Ayaroğlu dk. 83), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (Egemen Pehilban (dk. 78), Gökdeniz Tandoğan, Umut Uzun (Mert Çalışkan dk. 64), İbrahim Halil Talay, Kadir Ari

Beykoz Anadouspor: Kurtuluş Yurt, Reşo Akın, Erhan Kara, Efe Geçim, Geçer Cansev, Yunus Emre Mertoğlu, Zihni Temelci, Çağrı Ortakaya, Alp Koçaş (Berkay Sefa Kara dk. 88), Berat Ali Genç (Seyfi Boran Özkan dk. 90+2), Enes Durmuş

Goller: Erdem Dikbasan (dk. 38) (Kastamonuspor), Erhan Kara (dk. 74) (Beykoz Anadouspor)

Sarı kart: Reşo Akın (Beykoz Anadouspor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
