Kastamonuspor ligin ilk devresini puan farkını arttırarak kapatmak istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 puan farkla lider konumda bulunan Kastamonuspor, 32 Ispartaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon arasına puan farkını arttırarak girmeyi hedefleyen Kastamonuspor, 1. Lig'e yükselmek için maçlara şampiyonluk parolası ile çıkıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olarak mücadele eden GMG Kastamonuspor, 19 Aralık Salı günü 32 Ispartaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Kastamonuspor, sezon arasına puan farkını arttırarak girmeyi amaçlıyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Levent Eriş, ile futbolculardan Abdulaziz Solmaz, Okan Eken ve Yusuf Türk, ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Bulunduğumuz konumdan, yaşadığımız çizgiden son derece memnunuz"

Güzel bir gidişat yakaladıklarını söyleyen Levent Eriş, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bulunduğumuz konumdan, yaşadığımız çizgiden son derece memnun olduğumuzu söylemek isterim. Futbol adına yorumlar yapmayı, futbolla ilgili konuşmayı her zaman çok seven birisiyim. Ama bazen maalesef ülkemizin yaşadığı sıkıntıları konuşmak gerek. Yaşanan olaylardan sonra neler değişecek, bence çok şeyler yine değişmedi, değişmeyecekti. Sadece biz konuşmakla, üzülmekle hiçbir uygulamanın olmadığı, devam edebileceği her türlü böyle sıkıntıları yaşamaya devam edecek ülke futbolu. Futbol oynarken de hiçbir hakemin veya gözlemcinin, herhangi birinin, Merkez Hakem Kurulu'nun baştan sonra çıkıp herhangi bir açıklama yapmadığına şahit olduk. Bugün de bakıyoruz, bugün de herhangi bir yapılmıyor. Niye bu şeffaflık yok? Neden, ülke futbolumuzda bu kadar birbirimize güvensizlik ve inançsızlık nedir? İnsandır, hakem de hata yapacaktır. Yapabilir. Yayıncı kuruluşlar, basın toplantısı istiyorlarsa biz de çıkıp öz eleştiri yapıp takımımızla ilgili ve kendimizle ilgili yorumlar yapıyoruz. Bence daha şeffaf olunmalı, daha böyle insanların özgür bir şekilde kendi düşüncelerini ifade edebilmeli. Yani dokunulmazlık gibi bir zırha büründükçe hakemler hep suçlu olacaklardır. Bu zırhı bir kaldıralım. Birbirimize inanalım, güvenelim, birbirimizi sevelim, sayalım. Yani bu inancı biraz daha sevgiye döndürelim. Hakemler de içeride daha sevecen olmalı, daha psikolojiye yakın hareket etmedi, dışarıdaki insanları anlayışla karşılamalı. Dışarıdaki insanlar maçın sorumlusu hakemlermiş gibi, konuşmamalı ve herkesin daha duyarlı, keyifli bir hale dönüştürmesi daha güzel olacak. Sanırım dünyada bir biz bu kadar hakemi konuşuyoruz ve biz bu kadar hakemleri eleştiriyoruz. Bugün Türkiye'nin en üst seviyesinde teknik adamlık yapan antrenörlere bakıyorum. Maç içinde, maç sonrasındaki açıklamaları hep hakemlerle ilgili. Bırakın, kendinizi kurtarmak için hakemleri göz önüne atmayın. Yapmayın bunu. Siz sadece hakemlerde mi hata buluyorsunuz? Evet, yanlış kararlar veriyorlar. Biraz daha işi gevşettiler. Evet bunların hepsine katılıyorum" dedi.

Eriş, hakemlerin de hata yapabileceğini, ancak Türkiye'de tüm liglerde futbolun daha şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

"Bugün de hayal kurmuyorum"

Zorlu takımların bulunduğu ligde şampiyonluğu istediklerini belirten Eriş, "Son derece iyi ve keyifli gitmekteyiz. Kazandığımız maçlar, rakiplerinde bir oynamasıyla birlikte biraz puan farklarını fazlalaştırmaya başladı. İnşallah son iki haftada da biz istediğimiz, arzuladığımız puanları alır ve inşallah puan farkının farklı olmasını sağlarız. Görünen dört beş tane bu anlamda önemli ve iyi takım var. Bu yarış sonuna kadar devam edecek. Ben baştan beri söylüyorum, lig zorlu geçecek, bu bir fragman demiştim, bunu alacağız demiştim. Bunu söylerken hayal kurmuyordum. Bugün de hayal kurmuyorum. Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Kulüp olarak büyük bir değişime girdiğimizi biliyoruz. Kulüp içinde inanılmaz bir değişim oldu. İnanılmaz bir profesyonellik yerine gelmeye başladı. İşte kulübümüzün idari anlamdaki değişimine ben zaten hep gem vuruyor, bu konuda çok sıkıntım olduğunu söylüyordum. Onursal başkanımız Cengiz Aygün Erkan başkanımızı getirdi. İdari olarak, inanılmaz bir değişim ve profesyonellik gelmeye başladı" diye konuştu.

"Puan kaybetmeden, en kötü de yenilmeden kazanmak istiyoruz"

GMG Kastamonuspor Kaptanı Abdülaziz Solmaz ise, Isparta'dan galibiyetle dönmek istediklerini ifade ederek, "Güzel bir gidişatımız var. Bu gidişatın öncesi de var. Bu takım buraya gelene kadar hocasıyla, teknik heyetiyle çok iyi çalıştı. Başarı kolay gelmiyor. Ama başarının gelmesinin en büyük sebebi çok güzel bir aile ortamının oluşudur. Bunu da maçlara çok güzel yansıttık. Hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda sahada en güzel sonuçları alıp son iki haftaya 4 puan farkla birinci olarak girdik. Maraton çok daha uzun, daha zor maçlarımız var. Ama çok güzel bir gidişatımız var. Bunu da böyle sürdürüp çok güzel bir şekilde lige devam etmek istiyoruz. Isparta deplasmanına gideceğiz ama takımların isimleri önemli değil. Her deplasman, her maç zor oluyor. Hiçbir maç kolay olmuyor. Biz maç maç hazırlanıyoruz. Isparta deplasmanı bizim için zorlu bir maç olacak. Ama çok kaliteli bir oyunculardan kuruluyuz. Oradan da anlımızın hakkıyla çıkacağız. Puan kaybetmeden, en kötü de yenilmeden kazanmak istiyoruz. İnşallah oradan galibiyetle döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu maçların ardından, ligin ilk yarısını lider ve puan farkını açmış bir şekilde bitirmek istiyoruz"

Takımın golcü futbolcularından Okan Eken ise, "Lige çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Şu anda da konum olarak lideriz. Son iki maçımız kaldı. Bu maçların ardından, ligin ilk yarısını lider ve puan farkını açmış bir şekilde bitirmek istiyoruz. Performans olarak, çok iyi mücadele ediyoruz. Bana da gol atmak nasip oluyor. Bunun için çabalıyoruz. Devre arasına güzel bir puan farkıyla girip şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon bir gol hedefim yok ama atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Forvet oyuncuları gol yükünü çekmesi lazım. Yusuf kardeşim ile birlikte güzel bir sezon geçirdik. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Eminim ki ipi göğüsleyen taraf biz olacağız"

Çok çalışarak başarı elde ettiklerini belirten Yusuf Türk de, "Bu başarımızın tesadüf olmadığını söylemek istiyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Buraya transfer olurken, bu anları yaşayacağımızı, sonunda şampiyon olacağımızı hissettim. İyi ki buraya gelmişim. Performans olarak iyi gidiyorum. Okan abiyle iyi bir ikili olduk. Birbirimize çok yardım ediyoruz. Sahanın içinde yardımlaşıyoruz. İkinci devre daha zor ve keyifli geçecek. Ama eminim ki ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" dedi. - KASTAMONU