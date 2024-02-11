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Kastamonuspor, Iğdır Futbol Kulübü ile berabere kaldı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Abdulaziz Solmaz ve Oğuz Yılmaz gol attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Hakan Ülker, Uğur Başdaş, Umut İncili

Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal (Berkan Aydeniz dk. 80), Yalçın Kılınç, İsmail Güven (Samed Ali Kaya dk. 69), Mustafa Çaylı, Behlül Aydın (Erkam Reşmen dk. 46), İlyas Kubilay Yavuz, Yiğit Ali Bayrak (Abdulaziz Solmaz dk. 80), Okan Eken (Muhammet Arslantaş dk. 49), Yusuf Türk

Iğdır Futbol Kulübü: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Burak Bekaroğlu, Enes Keskin (Mert Çölgeçen dk. 74), Süleyman Güneş (Caner Cavlan dk. 73), Enes Alıç, Mesut Özdemir, Berkan Mahmut Keskin, Eyüp Akcan, Halil İbrahim Sönmez (Enes Soy dk. 31), Tahir Babaoğlu (Mücahit Can Akçay dk. 81)

Goller: Abdulaziz Solmaz (dk. 86) (Kastamonuspor), Oğuz Yılmaz (dk. 64 (k.k.) (Iğdır FK)

Sarı Kartlar: Okan Eken, Erhan Kartal, Abdulaziz Solmaz, Erkam Reşmen, Oğuz Yılmaz (Kastamonuspor), Hasan Hatipoğlu, Enes Keskin, Sülemyan Güneş (Iğdır Futbol Kulübü) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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