Kastamonuspor Evinde İnegölspor'a Yenildi
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, evinde ağırladığı İnegölspor'a 3-1 mağlup oldu. İnegölspor'un gollerini Yasin Ozan ve Taner Gümüş kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor evinde konuk ettiği İnegölspor'a 3-1 mağlup oldu.
Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıp Aytaç, Oğuz Ceylan, Gökdeniz Tandoğan (Mert Çalışkan (dk. 88), Mustafa Arda Kartal, Ahmet Yazar (Hasan Ayaroğlu dk. 59), Kadir Ari (İbrahim Halil Talay dk. 59), Erdem Dikbasan (Batuhan Günaldı (dk. 72), Ali Altınöz (Yasin Başaytaç dk. 72), Kazım Can Kahya, Mertan Öztürk
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş (Taha Cebeci dk. 90+2), Kerem Dönertaş (Kerem Duran dk. 88), Hüseyin Afkan (Arda Aksoy dk. 90+2), Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Özcan Aydın dk. 76), Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 88)
Sarı kartlar: Ahmet Yazar (Kastamonuspor)
Goler: Mertan Öztürk (dk. 86) (Kastamonuspor), Yasin Ozan (dk. 34), Taner Gümüş (dk. 62), Yasin Ozan (dk. 66) (İnegölspor) - KASTAMONU