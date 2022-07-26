Kastamonu Üniversitesi'nden 2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda büyük başarı

Kastamonu Üniversitesi, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nda büyük başarı gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nın ilk gününde Judo kadınlarda 4 sıkletten ikisinin finaline ambargo koydu. Müsabakalarda karşı karşıya gelen öğrenciler, 2 altın madalya ve 2 gümüş madalya elde etmeyi başardı.

46 farklı ülkeden 6 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tuğçe Beder, 48 kilogramda sırasıyla Fransız, Polonyalı ve İngiliz rakiplerini yenerek, karşı gruptan Polonyalı, Fransız ve Macar rakiplerini yenerek finale çıkan Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Ersin ile karşılaştı.

Müsabakanın sonunda Sıla Ersin, final maçını kazanarak altın madalyaya ulaşırken, Tuğçe Beder ise gümüş madalya aldı.

52 kilogramda mücadele eden Buketnur Karabulut da Fransız, Macar ve Alman rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdırdı. Zeliha Cinci ise sırasıyla Fransız, Macar ve Fransız rakiplerini yenerek finale çıktı. Final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Buketnur Karabulut altın madalya kazanırken, Zeliha Cinci ise gümüş madalya kazandı.

Halen devam eden müsabakalarda Ömer Kemal Aydın, 100 kilogramda Kastamonu Üniversitesini temsil edecek ve yarın karışık takım müsabakaları ile oyunlar sonlanacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Kastamonu Üniversitesi olarak müsabakalarda gösterdikleri başarılardan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KASTAMONU