Kastamonu haber! Kastamonu Belediyepsor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu haber! Kastamonu Belediyepsor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi

AA - Özgür Alantor - Spor
 - Güncelleme:
Kastamonu haber! Kastamonu Belediyepsor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi

Kastamonu spor haberine göre Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi.

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla bu sezon hem lig hem Süper Kupa hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları müsabakalara hazırlanıyor.

Sol oyun kurucu Betül Yılmaz, AA muhabirine, çok sayıda maça çıkacakları bir sezona hazırlandıklarını söyledi.

Amaçlarının her alanda başarı elde etmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. En azından Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız grup maçları bitene kadar yoğun bir dönem geçireceğiz. Bu da şubat ayının sonuna kadar bol bol maç yapacağımız anlamına geliyor. Türkiye liginde oynayacağımız maçlar bizi Şampiyonlar Ligi'ne en güzel şekilde hazırlayacak. Ağır ve sert antrenmanlar yapıyoruz. Her maça bir sonraki maçın antrenmanıymış gibi çıkıp, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Yeni transfer Yaren Berfe Göker ise iyi bir sezon geçirmek istediklerini belirterek, "Takımın havası çok iyi. Herkesle konuşup anlaşabiliyoruz. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Sporcular arasında iletişim çok iyi. Benim için Avrupa ilk kez olacak. En iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Şampiyonluklara alışmış bir takımız. Ligde tekrar şampiyon olmak, Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da gitmek istediğimiz en iyi yere kadar ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Özgür Alantor - Spor

Kastamonu Belediyespor Kastamonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title