Kastamonu'da Okul Spor Faaliyetleri Toplantısı Gerçekleştirildi
Kastamonu Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda, okul spor faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve planlanması amacıyla bir araya gelindi. İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, çocukların sporla buluşturulmasının önemine vurgu yaptı.
Kastamonu'da okul spor faaliyetleri değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.
İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, Kastamonu Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, okul spor faaliyetleriyle çocukları sporun içerisinde tutarak yetenekli olan çocukları Türk sporuna kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.
Toplantıya Okul Sporları Şube Müdürü Engin Kaya, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Erdun Mutlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürsel Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.