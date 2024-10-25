Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Okul Spor Faaliyetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Okul Spor Faaliyetleri Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda, okul spor faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve planlanması amacıyla bir araya gelindi. İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, çocukların sporla buluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da okul spor faaliyetleri değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, Kastamonu Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, okul spor faaliyetleriyle çocukları sporun içerisinde tutarak yetenekli olan çocukları Türk sporuna kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplantıya Okul Sporları Şube Müdürü Engin Kaya, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Erdun Mutlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürsel Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor

kastamonu Gençlik Spor

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

 CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 79. bölüm SON BÖLÜM izle 25 Ekim Cuma! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 26-27 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 26-27 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Walmart Türkiye'ye mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ekim günün maçları nereden izlenir? Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak? Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu? Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)? Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.