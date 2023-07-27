Kastamonu Belediyespor, Sinem Vatan'ı transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sinem Vatan'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Üsküdar Belediyespor'da forma giyen sol oyun kurucu Vatan, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'da oynayacak. Vatan, Kastamonu Belediyespor'un önemli tecrübelere sahip bir takım olduğunu belirterek, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak istediğini söyledi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sinem Vatan'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Üsküdar Belediyespor'da forma giyen sol oyun kurucu Vatan, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'da oynayacak.

Vatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyespor'un hem Türkiye hem de Avrupa'da önemli tecrübeleri bulunan bir takım olduğunu belirterek, "Kastamonu, Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne giden ilk kadın takımı oldu. Bu çok önemli bir tecrübe. Bu sene hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da güzel işler yapmak istiyorum." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada da Vatan'a "hoş geldin" denildi.