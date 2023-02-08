Kasımpaşalı futbolcu, deprem anında Hatay'da yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı: Acımasız uyanış

Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, Hatayspor maçı sonrası bulundukları Hatay'da depremi yaşadı. O anları anlatan Koita, "Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. Bu acımasız uyanış beni panikletti. Çünkü, neler olduğunu ilk anda anlayamadım. Odadaki her eşyanın hareket ettiğini gördüm ve deprem olduğunu fark ettim. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti." dedi.

Türkiye'yi vuran depremde Kasımpaşa futbolcusu Fode Koita, Hatay'da yakalandı. Yaşadığı kabus dolu anları anlatan futbolcu, depremin şiddetiyle yataktan düştüğünü belirtti.

"2 DAKİKA, 1 SAAT GİBİ GEÇTİ"

Fode Koita yaptığı açıklamada, "Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. Bu acımasız uyanış beni panikletti. Çünkü, neler olduğunu ilk anda anlayamadım. Odadaki her eşyanın hareket ettiğini gördüm ve deprem olduğunu fark ettim. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti. Bir an önce çıkmam gerektiğini biliyordum. Ancak, büyük depremin hemen ardından güçlü bir artçı şok hissettim." dedi.

"ÜŞÜYEN ÇOCUKLAR VARDI"

Gineli yıldız ayrıca, "Şansımız, bulunduğumuz binanın gerçekten sağlam olması ve çökmemesi oldu. Aşağıya doğru hızlı şekilde indik ve otobüse sığındık. Çok soğuktu. Üşüyen çocuklar vardı. Acele şekilde aşağıya indikleri için düzgünce giyinememişlerdi." ifadelerini kullandı.