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Kasımpaşa, Elson Mendes'i transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu Elson Mendes ile resmi sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonunda Sochaux'da 31 maçta 5 gol atan Mendes, lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Mendes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Elson Mendes, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Elson Mendes'e Kasımpaşa ailesine 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elson Mendes, 2025-2026 sezonunda Fransa ekibi Sochaux ile tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal
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