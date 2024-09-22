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Kasımpaşa ve Antalyaspor Sahadan 0-0 Beraberlikle Ayrıldı

Kasımpaşa ve Antalyaspor Sahadan 0-0 Beraberlikle Ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta Kasımpaşa'dan Brekalo, 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası sol çaprazından ön direğe ortasında Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda uzak direğe yönelen top az farkla dışarı gitti.

77. dakikada orta alanda topu ayağından açan Brekalo'nun, Erdal'a ayağıyla yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Pakkan direkt kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada sol çapraz ceza yayı önünden Hajradinovic'in arka direğe kullandığı serbest vuruşta Yasin Özcan topu kontrol ederek orta yaptı. Kaleye yönelen topu kaleci Kenan Piric kornere çeldi.

Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Serkan Olguncan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck (Espinoza dk. 74), Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues (Mamadou Fall dk. 32), Antonin Barak (Haris Hajradinovic dk. 59), Cafu (Gökhan Gül dk. 74), Ben Ouanes, Aytaç Kara, Brekalo, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Taylan Utku Aydın, Yaman Suakar, Erdem Çetinkaya, Yunus Emre Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk. 82), Townsend (Adolfo Gaich dk. 82), Sam Larsson (Sander Van de Streek dk. 63), Moussa Djenepo (Oleksandr Petrusenko dk. 46), Braian Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Abdurrahim Dursun, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Souza

Kırmızı kart: Brekalo (dk. 77) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Erdal Rakip, Djenepo, Kenan Piric, Kaluzinski, Mert Yılmaz (Antalyaspor), Opoku (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Kasımpaşa 3-sayfa Futbol Spor

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