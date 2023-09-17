Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Geri dönüş önemliydi

- Kemal Özdeş : "Geri dönüş önemliydi"

ANTALYA - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 3-3 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının son bölümünü iyi oynadıklarını belirterek, 2-0 ve 3-1'den geri dönmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Tredyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Kendi oyunumuz oynarsak kazanacağımızı öngörüyorduk. Rakip oyuna iyi başladı. Gole kadar bizi savunmaya zorladırlar. İki fırsatımız var, buda geçiş oyunuyla oldu. 2-0 geriye düştük. 6-7 dakika içinde iki gol yedik. İlk yarının son dakikasında bulduğumuz gol bizi umutlandırdı. 51'de yine benzer gol yedik. En çok çalıştığımız yerden 3. golü yedik. 3 oyuncu değişikliği enerjimizi arttırdı. Bu kez aynı oyunu rakip yarı alanda oynadık. 3-2'den sonra daha doğru oynadık. Bugün belki oyuncularımın çabaları doğru oyunları oyun başındaki oyunu son bölümde oynamaları bize beraberliği getirdi. Kazanacak pozisyonları bulduk. Alanya takımı ilk yarıdaki oyunuyla kazanmaya yakındı" ifadelerini kullandı.

70. dakikadan sonra geri döndüklerini ve maçı kazanmaya yakın pozisyonları da bulduklarını ifade eden Özdeş, "Takımımız geç oluştu. İstediğimiz oyucuları kadromuza kattık. 4 farklı oyucuyla oynadık. Yıl sonuna kadar etkili bir Kasımpaşa olacak. En büyük üzüntümüz aynı golleri yemek oldu. Bunları gidermek zorundayız. 70'den sonra coşkumuzu referans olacak. Devam edeceğiz geri dönüş önemliydi. Bugün seyri zevki yüksek bir maç oldu. Ama sonra iyi bir geri dönüş oldu önümüzdeki haftaya hazırlanacağız" diye konuştu.