Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz görevini bıraktı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz görevini bıraktı
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Burak Yılmaz, İstanbul ekibine veda ederek "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak." dedi.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da geçtiğimiz hafta gelecek sezonda da yola devam edileceği açıklanan genç teknik adam Burak Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak." açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz görevini bıraktı

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa'nın başında toplam 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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