Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz görevini bıraktı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da geçtiğimiz hafta gelecek sezonda da yola devam edileceği açıklanan genç teknik adam Burak Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak." açıklamasını yaptı.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa'nın başında toplam 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.