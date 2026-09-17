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Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

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- Lacivert-beyazlı takım, Konyaspor ile ligde oynadığı son 17 maçta galibiyet elde edemedi

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'deki 5 maçın 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan Kasımpaşa, 9 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Lider Galatasaray ile ligde namağlup 2 takımdan biri olan lacivert-beyazlılar, Konyaspor'u mağlup ederek bu sezon taraftarı önündeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini 5. haftada Trabzonspor karşısında elde etti. İlk 4 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı takım, haftaya 3 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

Kasımpaşa'nın Konyaspor karşında 17 maçlık galibiyet özlemi

Lacivert-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 17 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

İki takım arasında ligdeki son 17 maçın 8'ini Konyaspor kazanırken 9'u beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Konyaspor'a karşı son galibiyetini 2017-18 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla aldı.

Kaynak: AA
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