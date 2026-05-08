Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Güncelleme:
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 32 müsabakada 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 32 puanla 13. sırada yer aldı. Başkent temsilcisi ise 33. haftaya yedişer galibiyet ve beraberlik ve 18 yenilgiyle (28 puan) 16. sırada girdi.

İstanbul temsilcisi, yarınki müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda bitime 1 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyerek rahat nefes alacak. Gençlerbirliği ise yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde kümede kalma umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz eşitlikle sona ermişti.

Kasımpaşa deplasmanda zorlanıyor

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, deplasman maçlarında istediği sonuçları alamıyor.

Dış sahada oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanında ise son 6 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik alabildi. İstanbul temsilcisi, bu süreçte Ankara'daki 4 maçtan puansız ayrıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
