Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Geride kalan 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 22 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puan topladı. Rize temsilcisi, ligde 6. sırada bulunuyor.