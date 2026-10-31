Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan, 1'inde mağlup olan Kasımpaşa, 16 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 18 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Son 6 maçta tek yenilgi

Kasımpaşa, Beşiktaş ile oynadığı son 6 karşılaşmada bir mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu maçların 3'ünü kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: AA
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 tutuklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Evi bastı, katliam yaptı! Öldürdüklerinden biri hamile kızı
Mersin'de 19 yıllık 'Mumya ceset' dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı

19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı

Cumhurbaşkanı yurt dışındayken, polis Anayasa Mahkemesi'ni bastı
Türkiye'den BM hamlesi! Feridun Sinirlioğlu, Genel Sekreterlik için resmen aday gösterildi

Türkiye BM'nin zirvesi için resmen başvurdu! İşte aday isim
Macaristan'da olaylı oylama! Muhalif vekiller sis bombası patlattı

Mecliste göz gözü görmedi! Muhalif vekillerden sis bombalı protesto
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ siteleri operasyonunda çok sayıda tutuklama