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Kasımpaşa, Sloven santrfor Kenan Kurtovic'i transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, NS Mura'dan 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu, 2026-2027 sezonunu kiralık olarak eski kulübünde geçirecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
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