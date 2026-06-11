Kasımpaşa, Sloven santrfor Kenan Kurtovic'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, NS Mura'dan 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu, 2026-2027 sezonunu kiralık olarak eski kulübünde geçirecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.
Kaynak: AA / Can Öcal