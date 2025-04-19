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Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1'lik Skorla Geçti

Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1'lik Skorla Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtaki goller Can Keleş, Mamadou Fall ve Aytaç Kara'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

75. dakikada Cafu'nun ceza yayının hemen gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, sağ üst köşeye yönelen topu kornere çeldi.

79. dakikada Uğur'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kale alanında bulunan Manaj'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, sağ alt köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada sol tarafta topla buluşan Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Çiftçi, pasını Koita'ya aktardı. Kale alanında yer alan Koita, bekletmeden dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

89. dakikada Cafu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Aytaç'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

90+4. dakikada Kevin Rodrigues'in sol taraftan yerden pasında ceza sahası içinde da Costa'nın gelişine vuruşunda kaleci Ali Şaşal, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+9. dakikada Hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısı sonrasında Fall'un ceza sahası içinde Uğur çiftçi tarafından düşürülmesi sebebiyle penaltı kararı verdi.

90+9. dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, sert vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu. 3-1

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku (Kamil Piatkowski dk. 67), Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Cafu (Taylan Utku Aydın dk. 90+12), Mamadou Fall, Aytaç Kara (Yusuf İnci dk. 90+11) Mortadha Ben Ouanes (Antonin Barak dk. 90+10), Can Keleş (Josip Brekalo dk. 90), Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Adnan Aktaş, Sinan Alkaş, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Azizbek Turgunbayev, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Samuel Moutoussamy, Tolga Ciğerci (Alex Pritchard dk. 83), Bekir Böke (Garry Rodrigues dk. 54), Efkan Bekiroğlu, Veljko Simic (Fode Koita dk. 73), Rey Manaj

Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Arda Erdursun, Queensy Menig, Emre Gökay, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Can Keleş (dk. 6), Mamadou Fall (dk. 34), Aytaç Kara (dk. 90+9 pen.) (Kasımpaşa), Fode Koita (dk. 84) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Mortadha Ben Ouanes, Nicholas Opoku, Andreas Gianniotis, Can Keleş, Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Kasımpaşa) Noah Sonko Sundberg (Sivasspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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