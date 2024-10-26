Kasımpaşa, Samsunspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, ilk yarıda Aytaç Kara'nın attığı golle Samsunspor'u 1-0 mağlup durumda. Maçta iki tane penaltı atışı kaçırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahası içine giren Emre Kılınç, Claudio Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay direkt penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ntcham'ın, panenka vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında top tekrar Ntcham'a geldi ve hakem Çağdaş Altay endirekt serbest vuruşu işaret etti.
25. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Nicholas Opoku topa elle müdahale etti. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Çağdaş Altay, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltıyı kullanan Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
31. dakikada sol taraftan Brekalo'nun yaptığı ortada arka tarafa açılan topu son anda Winck ceza sahası içine çevirdi. Pozisyonun devamında kale önünde bulunan Aytaç Kara kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert Bulut
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Josip Brekalo, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Sadık Çiftpınar, Cafu, Erdem Çetinkaya, Jhon Jairo, Sinan Alkaş, Lorent Sadiku, Taylan Utku Aydın, Antonin Barak
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Schindler, Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Flavien Tait, Nany Dimata, Gaetan Laura, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Mustafa Tan
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Aytaç Kara (dk. 31) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), van Drongelen (Samsunspor) - İSTANBUL