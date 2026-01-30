Haberler

Samsunspor maçının ardından

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Samsunspor'a 1-0 yenildi. Maç sonrası her iki teknik direktör de değerlendirmelerde bulundu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis ise galibiyetin moral kaynağı olduğunu ifade etti.

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Samsunspor puanını 30'a yükseltirken, Kasımpaşa 16 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

En iyi performanslarını gösterdiklerini söyleyemeyeceğini ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Zor bir dönemden geçiyorduk. Son haftalarda galip gelememiştik. Galip gelememenin oluşturduğu bir baskı vardı. Önceki haftalarda bazı oyuncular yeterince süre alamadıkları için zamana ihtiyaçları vardı. Takımdaki herkes birbiri için savaştı. İlk yarı için çok pozitif şeyler söyleyemeyeceğim. İkinci yarı kontrol elimizdeydi. İkinci yarı işleri daha doğru yapmaya başladık. Net iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Ancak rakibimize net pozisyon vermedik. Son dakikada atılan golle galip gelsek de moralimiz açısından önemliydi. Uzun bir aradan sonra galip geldik. Galibiyetten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

'YENİ BİR TRANSFER YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

Transferler ilgili gelen soru üzerine de konuşan Reis, "Yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum. 3 tane transfer gerçekleştirdik. Bazı oyuncularımızın sakatlıklarını atlatıp takıma dönmelerinden mutluyum. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Kadro tamamlandıktan sonra tüm kulvarlarda en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: BERABERLİĞE ÜZÜLECEĞİMİZ BİR MAÇI KAYBETTİK

Beraberliğe üzülecekleri bir maçı kaybettiklerine dikkat çeken Emre Belözoğlu, "Kaybetmek üzüntü verici bir şey. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Geldiğimizden beri bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Yapmamız gereken olduğumuz pozisyondan çıkmaya çalışmak. Sahada Samsunspor'dan daha iyi bir takım vardı. Rakibimiz güçlü oyunculara sahip, tek bir hatayı değerlendiriyorlar. Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Geldiğimden beri bunu değiştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'OYUN OLARAK YENİLMEDİK AMA MAALESEF SKOR ÜZÜCÜ'

Oyun olarak yenilmediklerini ancak skoru alamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "3-0, 4-0 olacak bir maç değildi. 1-0, 2-0'ı bulacak bir oyun vardı. Bunları değerlendirsek farklı olabilirdi. Biz bazı oyuncular dahil ettik. 3, 5, 6 ay oynamayan oyuncular var. Onların da gelişimi olacak. 45 puanının talibi olduğunu düşünüyorum takımın ama bugünkü mağlubiyet üzüntü oluşturdu. Takımı toplamamız gerekiyor. Oyunun bazı gerçekleri var. O pozisyonda o ortayı kestirmeyeceksiniz, kestiriyorsanız da vurdurmayacaksınız. Oyun olarak yenilmedik ama maalesef skor üzücü" dedi.

'1 TANE DAHA OYUNCU GETİRME DURUMUMUZ OLABİLİR'

1 transfer daha yapmaları gerektiğini söyleyen Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"1 transfer daha yapmamız gerekiyor gibi duruyor. Bu maçta Kerem cezalı, Winck sakattı. Herkes fit olsa başka bir şey konuşabiliriz. 1 tane daha oyuncu getirme durumumuz olabilir. Ceyhun Bey ve ekibi elinden geleni yaptı. İrfan iyi bir oyuncu. 5 ay oynamamış olması kolay değil. 60'dan sonra kramplar giriyor. İyi bir oyuncu grubu var. Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Bu işin döneceğine inancım var. Dönmeyeceğine inandığım an başka karar alırım"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
