Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'yi Transfer Etti
Kasımpaşa, İskoçya Ligi'nde oynayan Pape Habib Gueye'yi 4 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığını açıkladı. Gueye, son sezonunda Aberdeen forması ile 8 gol ve 2 asist kaydetti.
Kasımpaşa, son olarak İskoçya Ligi ekiplerinden Aberdeen'da forma giyen Pape Habib Gueye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yaparak, 25 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Habib Gueye'yi renklerine bağladığını duyurdu. Gueye, İstanbul temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Pape'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Pape Habib Gueye, 2024-2025 sezonunda İskoç ekibi Aberdeen formasıyla 28 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL