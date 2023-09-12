Kasımpaşa, Nuno da Costa'yı transfer etti

Kasımpaşa, Fransa Ligue 2 takımı Auxerre'den Nuno da Costa'yı transfer ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon 36 maçta 6 gol ve 6 asist yapmıştı.

Kasımpaşa, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Nuno da Costa'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 temsilcisi Auxerre forması giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Nuno da Costa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulupten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nuno da Costa, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Geçen sezon Auxerre formasıyla 36 resmi müsabakaya çıkan Yeşil Burun Adaları vatandaşı santrfor, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL