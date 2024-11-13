Kasımpaşa'nın Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş Oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Sami Uğurlu'nun ayrılığı sonrasında teknik direktörlüğe Hakan Keleş getirildi. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor