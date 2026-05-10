Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü İlker Püren, karşılaşmanın hiç beklemedikleri şekilde sonuçlandığını söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mutlak puan almamız gereken bir karşılaşmada, iyi giden bir senaryoda, hiç beklemediğimiz şekilde maç sonuçlandı. Önümüzde tek bir düşünce var, Galatasaray maçından bir puan alıp kümede kalmak. Başka bir düşüncemiz yok." dedi.

Son hafta final maçına çıkacaklarını aktaran Püren, "Buradan bu işi bitirmiş olarak dönmek istiyorduk ama maalesef özellikle ligin bu son maçlarında skorlar oyuncuların psikolojisi üzerinde etkili. Oyun disiplininden uzaklaşabiliyorsunuz, aşırı motive olabiliyorsunuz, motivasyondan uzaklaşabiliyorsunuz. Bence böyle bir gün yaşadık. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız maçta bunlara daha fazla dikkat etmeliyiz. Artık tek bir hedef, son maç, final havası... Hep final final dedik ama gerçek finali orada oynayacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemiş olmasının kendileri için avantaj olup olmadığıyla ilgili soruya Püren, "Özellikle büyük camiaların şampiyonluğu garantileseler de oyun disiplininden ve kendi kulüp ilkelerinden ödün vermeden her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını gördüm. O yüzden böyle bir rahatlık bizde kesinlikle yok şu anda. Tabii ki şampiyon olmamış, bizim maçta şampiyonluğunu elde edecek bir Galatasaray ile oynamaktansa böyle gelen bir Galatasaray'ı tercih ederim." yanıtını verdi.

Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun küfür edip etmediğiyle ilgili soru üzerine ise Püren, "Küfür etmedi. Aksine küfür edildi, o da onun için karşılığını verdi ama hakemler orada bilmiyorum, bizim kadar onlar da konsantre olmak zorundalar. Yani hakeme değinmek istemiyorum ama pozisyonları izledikten sonra karar vereceğim. Ama ilk izlenimimde hakem hatalarının olduğu bir maç olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.