Kasımpaşa'nın ligde yarınki konuğu Gaziantep

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Ogün Kamacı yapacak.

Lige deplasmanda Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, ardından Trabzonspor'a taraftarı önünde kaybetmişti.

Lacivert-beyazlıların geçen hafta Samsunspor ile yapacağı müsabaka ise rakibinin Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'de geride kalan bölümde puan almayı başaramayan Kasımpaşa, rakibini yenerek ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
