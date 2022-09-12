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Kasımpaşa maçındaki performansı mest etmişti! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı herkesi şaşırttı

Spor Haberleri

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle bu hafta forma şansı bulan Emin Bayram, Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla alkış topladı. 19 yaşındaki savunmacının maaşı ise herkesi şaşırttı. Takımın en az kazanan iki futbolcusundan biri olan Emin Bayram'ın aylık 25 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadeleye ilk 11'de başlayan genç stoper Emin Bayram, performansıyla büyük beğeni kazandı.

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle, Kasımpaşa maçında şans bulan Emin Bayram, doğru hamleleri, zamanlaması ve soğuk kanlı profiliyle izleyenlerden tam not aldı. 90 dakika sahada kalan futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten kazandığı parada ortaya çıktı.

TAKIMIN EN AZ KAZANAN 2. FUTBOLCUSU

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emin Bayram, sarı-kırmızılı kulüpte aylık 25 bin TL kazanıyor. 19 yaşındaki savunmacı, 20 bin TL kazanan bir başka genç stoper Metehan Baltacı'dan sonra takımın en az maaş alan ismi.

Haberler.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı Emin Bayram Galatasaray Kasımpaşa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

19 yaşındaki bir genç için türkiye şartlarında harika bir para.. 2 3 maç daha iyioyanasa, üstüne bir de gol atsa, aylık geliri 200 bin lirayı bulur.

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