Kasımpaşa maçındaki performansı mest etmişti! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı herkesi şaşırttı

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle bu hafta forma şansı bulan Emin Bayram, Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla alkış topladı. 19 yaşındaki savunmacının maaşı ise herkesi şaşırttı. Takımın en az kazanan iki futbolcusundan biri olan Emin Bayram'ın aylık 25 bin TL kazandığı ortaya çıktı.