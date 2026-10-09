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Kasımpaşa maçında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golü Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi

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Kasımpaşa maçında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golü Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, Abdülkerim Bardakcı 45. dakikada kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. golünü kaydederken, 78. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, ilk golünü Abdülkerim Bardakcı attı. Müsabakanın 45. dakikasında Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 2 yaptı.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna 78. dakikada Leroy Sane dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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