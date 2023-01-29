Kasımpaşa maçı sonrası Valencia'yı küvette paylaşan Fenerbahçe, sosyal medyayı yıktı

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Kasımpaşa maçına Enner Valencia, attığı 4 gol ile damga vurdu. Sarı-lacivertli kulübün karşılaşma sonrası yaptığı Valencia paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Yapılan tasarımda Ekvadorlu yıldız, küvette futbol toplarıyla resmedilirken, kafasında da kral tacı yer aldı. Paylaşım kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.