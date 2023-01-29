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Kasımpaşa maçı sonrası Valencia'yı küvette paylaşan Fenerbahçe, sosyal medyayı yıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Kasımpaşa maçına Enner Valencia, attığı 4 gol ile damga vurdu. Sarı-lacivertli kulübün karşılaşma sonrası yaptığı Valencia paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Yapılan tasarımda Ekvadorlu yıldız, küvette futbol toplarıyla resmedilirken, kafasında da kral tacı yer aldı. Paylaşım kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

Geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etmesini bilen Fenerbahçe'de Enner Valencia attığı 4 golle yıldızlaştı.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı Valencia paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ekvadorlu golcü, küvette futbol toplarıyla resmedilirken, kafasında da kral tacı yer aldı. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce paylaşım aldı.

Kasımpaşa maçı sonrası Valencia'yı küvette paylaşan Fenerbahçe, sosyal medyayı yıktı

KARİYERİNDE İLKİ BAŞARDI

Valencia bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 19 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Gol krallığında zirvede yer alan futbolcu, kariyerinde ise ilk kez bir maçta 4 gol atmayı başardı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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