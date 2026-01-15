Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı Transfer Etti

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa kadrosunu güçlendirmek için Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlayan Kasımpaşa sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Demirbay'ın da transferini gerçekleştirdiğini duyurdu. Daha önce ikas Eyüpspor'da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu artık lacivert-beyazlı formayı terletecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor