Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Eyüpspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon Eyüpspor formasıyla 16 maçta görev aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ikas Eyüpspor'dan ayrılan 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.

Kerem Demirbay, bu sezon ikas Eyüpspor formasıyla 16 maça çıktı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
