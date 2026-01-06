Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı

KASIMPAŞA, Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kamil Ahmet Çörekçi'nin düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamil Ahmet Çörekçi Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Kamil Ahmet Çörekçi, düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Kamil Ahmet'e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.