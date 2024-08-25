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Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşı gelen Kasımpaşa ile Adana Demirspor, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Müsabakada takımının 2. golünü atan Kasımpaşalı Nuno Da Costa, üst üste 4. maçında da gol atarak kariyerinde bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

DA COSTA KARİYERİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ve 59. dakikada Nuno Da Costa'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Golcü oyuncu Nuno Da Costa, Kasımpaşa formasıyla üst üste dördüncü maçında da gol atarak kariyerinde bir ilki başardı.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı

ADANA DEMİRSPOR 90+3 DÖNDÜ

Adana Demirspor'da geri dönüşün ateşi 65. dakikada yandı. Sahneye çıkan Yusuf Barasi farkı bire indirdi. Maçta son sözü 90+3'te Manev söyledi. Şık bir vuruş yapan Manev, skora dengeyi getirdi ve takımına puanı kazandırdı. Karşılaşmada Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Sarı ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı

ADANA TEMSİLCİSİ İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 2 yaptı. Adana Demirspor ise ilk puanını alarak 1 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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