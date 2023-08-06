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Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 yendi

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Kasımpaşa'nın gollerini Haris Hajradinovic, Berat Kalkan ve Emirhan Yiğit'in attı.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Trendyol Süper Lig Kasımpaşa Spor Haberler

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