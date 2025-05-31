Kasımpaşa, Göztepe'ye 2-1 Mağlup Oldu

(ANKARA )-Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig sezonunun son haftası olan 38. haftada Kasımpaşa ve Göztepe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Sarper Barış saka yönetti.

Göztepe 33. dakikada Ahmed Ildız'ın penaltıdan atığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 46. dakikada Murtaza Bin Yunus'un golüyle skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı. 90 artı 2. dakikada konuk takım Göztepe Victor Hugo ile tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Göztepe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.